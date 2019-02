Hay riegos de una inminente epidemia de dengue en CDE

Los barrios de Ciudad del Este presentan altos índices de infestación de larvas. Existen todas las condiciones para que se desate una epidemia de dengue en la localidad. Hasta la fecha se confirmaron 55 casos de la enfermedad, pero las cifras van en aumento.

Profesionales de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública afirman que los índices de infestación no deben llegar al 1% para evitar posibles brotes de dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla. Sin embargo, todos los barrios de Ciudad el Este tienen contaminación de larvas desde 1,79% hasta 12,50%, lo que representa un verdadero peligro para todos los pobladores.

Ante este panorama, existe la posibilidad de que se desate una epidemia en la zona, principalmente de dengue. “Solo en la semana 6 tuvimos 33 reportes de casos febriles en CDE. De esos, 4 dieron positivo al test rápido de dengue. Ahora aguardamos los resultados del laboratorio central. Hay muchas notificaciones cada día y los brotes activos de Minga Guazú se están diseminando en zonas del Km. 11 y 12 Monday”, explicó el licenciado Emiliano Frutos, de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Regional.

Los datos oficiales señalan que hasta la fecha 55 personas padecieron dengue, tres de ellas son de CDE, pero los demás corresponden a diferentes barrios de Minga, donde los brotes permanecen activos. Funcionarios de Senepa realizan diariamente rastrillajes y mingas ambientales en ese distrito, para paliar la situación. Sin embargo, no hay suficientes trabajadores que puedan priorizar esas labores en la capital departamental.

“Senepa se encuentra rebasado. Por día les entregamos nuestras notificaciones, y ellos deben calendarizar los casos por sectores. Ahora sus trabajos se centran en Minga, y CDE queda más desprotegida. Deberíamos intensificar esos trabajos en esta zona, para evitar los brotes de la enfermedad que hasta el momento no llegaron aquí (CDE)”, señaló Frutos.

Recordó que urge la concienciación de todos para eliminar cualquier tipo de recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

