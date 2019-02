Con cierre de Ruta 7 alumnos de Minga exigieron rubros al MEC

Padres y alumnos del Colegio María Auxiliadora del Km 20, Minga Guazú se manifestaron ayer y cerraron la Ruta 7 de forma intermitente. Exigen rubros para el segundo y tercer curso de los bachilleratos técnicos que funcionan en la institución.

Los estudiantes que terminaron el primer curso de los bachilleratos técnicos en Electrotecnia, Mecánica Agrícola, Mecánica General y Agromecánica podrían no culminar sus estudios, por falta de rubros. Actualmente, la Escuela y Colegio María Auxiliadora, administrada por la Congregación de los Salesianos, no cuenta con recursos económicos para pagar a los docentes que deben enseñar en el segundo y tercer curso de estas modalidades.

“Recurrimos a todas las instancias distritales, departamental y nacionales. Presentamos los pedidos de rubros para los cuatro bachilleratos técnicos pero no recibimos respuestas. Agotamos todas nuestras instancias por eso decidieron los padres y alumnos manifestarse. No podemos dejar sin estudios a estos chicos que tanto se esmeran en prepararse y que quieren trabajar”, manifestó el Padre Pablino González, director de la institución.

El sacerdote explicó que cada técnico tiene entre 28 y 30 alumnos y que son más de 100 los chicos esperan inscribirse al primer curso de estos bachilleratos, pero que probablemente no accedan a estudiar, si no se reciben los recursos económicos del MEC.

IMPOTENCIA

El director del colegio lamentó la falta de respuestas del gobierno. “Me siento impotente. Es una vergüenza esta situación, porque si decimos que los jóvenes son la esperanza del mañana debemos cuidarlos y formarlos pero vemos esta realidad y sentimos ganas de llorar”, señaló al tiempo de afirmar que seguirán con la lucha por conseguir los rubros correspondientes.

A LA ESPERA

El representante de la Coordinadora Departamental de Educación, Eligio Martínez, afirmó que ya solicitaron los rubros al MEC pero que hasta la fecha no hay respuestas. “Estamos esperando informaciones oficiales desde Asunción”, acotó.

