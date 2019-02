Esperan reparación de tomógrafo hace un mes

El equipo de tomografía del Hospital Regional de Ciudad del Este está averiado desde hace más de un mes. Entre 50 y 70 pacientes por día requieren del servicio, pero al parecer no hay interés del Ministerio de Salud Pública en reparar el aparato.

El único tomógrafo que estaba disponible para toda la población del Alto Paraná espera ser reparado desde hace más de un mes. Sin embargo, el MSP hasta la fecha no invierte para solucionar el inconveniente técnico, y los pacientes de escasos recursos económicos están desprotegidos en ese sentido.

El hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) tampoco cuenta con tomógrafo desde hace ya seis meses, y los asegurados estaban utilizando el servicio del Hospital Regional, hasta que el equipo dejó de funcionar.

“Seguimos sin tomógrafo y la espera ya es larga. Aparentemente el tubo del equipo se descompuso y repararlo costaría de entre 35.000 a 40.000 dólares. Desde el MSP nos dicen que no hay recursos económicos para solucionar el problema pero se está gestionando. Seguimos aguardando, mientras tanto los pacientes deben buscar alternativas”, manifestó el doctor Diego Ruiz Díaz, director médico del centro asistencial.

Según los informes, de 30 a 40 pacientes de diferentes ciudades accedían a estudios de tomografías diariamente en el Hospital Regional. Mientras que IPS enviaba de 10 a 30 asegurados cada jornada para utilizar el aparato. Ahora, los que requieren del servicio deben ser tras-

ladados hasta Asunción o recurrir a un sanatorio privado pagando con sus recursos por el servicio.

Ruiz Díaz recordó que el centro asistencial tampoco cuenta con todos los insumos ni medicamentos para abastecer la demanda de cada día.

El servicio de urgencias no tiene ecografistas y los pacientes se ven obligados acudir a sanatorios privados para hacerse los estudios correspondientes.

La institución no tiene jeringas, gasas ni guantes. Tampoco hay medicamentos básicos, según se quejan los usuarios.

