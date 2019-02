Maleantes matan a joven tras resistirse a un asalto

Un joven fue asesinado por maleantes luego de resistirse al robo de su motocicleta. Se trata de Alexis Daniel González Bogado (18). El atraco se registró el sábado a las 23:00, en la fracción Villarrica, de Ciudad del Este.

De acuerdo con los datos Alexis Daniel González Bogado (18), domiciliado en vida en el Km. 9, Monday, de la capital del Alto Paraná, se encontraba en una vivienda particular con unos amigos, cuando abordó su motocicleta para ir a traer hielo.

Durante el trayecto, fue interceptado por dos personas que se encontraban en un biciclo de color negro, quienes a punta de arma de fuego intimaron al joven a entregar su motocicleta. Sin embargo Alexis Daniel, se negó y tiró la llave de contacto a un patio baldío, lo que provocó la ira de los malvivientes, a tal punto de que uno de ellos lo hirió de un disparo de arma de fuego en la espalda.

Los asaltantes motorizados no materializaron el robo y se dieron a la fuga hacia el barrio 23 de Octubre. En tanto, la víctima del asalto quedó en grave estado y fue trasladado en un vehículo particular hasta el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de CDE, donde finalmente los médicos de guardias constataron su deceso.

El hecho fue denunciado en la comisaría 7ª cuyos agentes dieron intervención a sus pares de Investigación de Hechos Punibles, de Criminalística y de Homicidios, para iniciar el trabajo de campo que permita dar con los autores de crimen.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno Edgar Torales, quien se constituyó a la morgue del nosocomio junto con el médico forense Eduardo Cano, para el procedimiento de rigor.

