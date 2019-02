Más de 18.000 alumnos iniciarán las clases sin sillas pedagógicas

En la Gobernación del Alto Paraná hay centenas de carpetas con solicitudes de sillas escolares para más de 18.000 alumnos de diferentes instituciones. Sin embargo, no hay recursos para paliar las necesidades.

Las clases están por iniciarse oficialmente en todo el país. En Alto Paraná son 930 las instituciones educativas públicas que deben arrancar las actividades escolares y más de 18.000 estudiantes no tienen sillas pedagógicas.

El concejal departamental Carlos Mora afirmó que la Gobernación iba a proveer 3.000 pupitres para algunas escuelas, sin embargo hasta la semana pasada los mobiliarios no llegaban hasta el depósito de la institución gubernamental.

El edil afirmó que no había recursos económicos para mandar fabricar la cantidad de sillas solicitadas y lamentó la precariedad del sistema educativo actual. “Estamos mal en educación. Hay muchas escuelas con sistema plurigrado, faltan sillas y otros mobiliarios pero no se da prioridad a estas necesidades”, indicó.

PEDIDO

Mora comentó que este martes, durante la sesión de la Junta presentaría una minuta para dar celeridad a las posibles soluciones a las carencias que se dan en el área educativa.

Sin embargo, tampoco se previó a tiempo dar solución a la falta sillas escolares, pese a recibir los pedidos el año pasado.

El representante de la Coordinación Departamental de Educación, Eligio Ayala, dijo que ya realizaron las peticiones de sillas y otros muebles para las escuelas y que el resto depende de Hacienda.

