Espectacular apertura de ciclismo

Con gran suceso se abrió el domingo pasado la temporada del circuito paranaense de ciclismo de ruta. La competencia tuvo lugar en las adyacencias del aeropuerto Guaraní de Minga Guazú.



José González y Araceli Galeano se adueñaron del primer puesto de la clasificación general y sumaron los primeros puntos.

Principales ubicaciones: Masculino: 1) José González, 2) Jean Yanicki, 3) Vinicius Gussolli, 4) Marco dos Santos, 5) Raphael Pires. Femenino: 1) Araceli Galeano, 2) Sandra Acosta, 3) Diana Villalba, 4) Pamela Ojeda y 5) Belén Mendoza.

Ganadores por categorías: Elite: Pamela Ojeda, juvenil: Dahiana Quiñónez, máster: Fani Florentín, sub 23: Araceli Galeano, sub 30: Mirtha Azuaga. Elite masculino: Marco dos Santos, jóvenes: Breno Moizes, junior: Carlos Acuña, máster A: Marcos Ferreira, máster B: Ilur Primon, máster C: José dos Santos.

La segunda fecha del campeonato se disputará el 31 de marzo venidero en la localidad de Los Cedrales. La organización estará a cargo del Club de Ciclismo San José.

