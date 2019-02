Tomaron colegio María Auxiliadora de Minga

Desde la noche del martes, alumnos y padres de familia tomaron el Colegio María Auxiliadora del km 20 Minga Guazú, ante la falta de respuesta del MEC que debe liberar rubros para los bachilleratos técnicos de la institución.

El director de la institución, Padre Pablino González se reúne en estos momentos con otras autoridades del ministerio en Asunción, pero no tienen muchas esperanzas de recibir sus pedidos, afirmaron padres de familia.

La situación se complica para los alumnos que quieren seguir estudiando y hasta el momento no pueden porque no hay rubros para los cursos técnicos en en Electrotecnia, Mecánica Agrícola, Mecánica General y Agromecánica. Los estudiantes cursaron el primer año de las modalidades en el 2018, pero no pueden continuar el segundo y tercer curso este periodo.

