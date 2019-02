Tras toma de colegio renuncian directora y profesor en Ñacunday

Padres y alumnos del Liceo Nacional Lomas Valentinas de Ñacunday tomaron la institución el jueves último, para exigir la destitución de la directora y un profesor. Ambos finalmente renunciaron a sus cargos y la medida se levantó ayer de tarde.

Por varias irregularidades, además de un caso de estupro a una alumna, padres y estudiantes del Liceo Lomas Valentinas tomaron el colegio en la tarde del jueves, para exigir la destitución de la encargada de despacho Esmelda Ramírez y su hermano, quien se desempeñaba como docente y que mantenía una relación abierta con su alumna de 14 años, según denunciaron.

Los padres reclamaron además que en el colegio hay casos de nepotismo, planillerismo, que las clases no culminaron en tiempo y forma, y que hay alumnos que no pudieron rendir por cuestiones burocráticas.

ESTUPRO

Walberto Ferreira, de la comisión de padres, manifestó que temen por sus hijas porque en la institución se permite una relación entre docente y alumna menor de edad. “Hay varias irregularidades en la institución, comenzando por los casos de nepotismo de la familia Ramírez. Lo más grave es que la directora permitió una relación abierta entre su hermano (docente) y una estudiante de 14 años, lo que no se puede tolerar. Los padres estamos preocupados por nuestras hijas. Tenemos miedo de que otros profesores se aprovechen de ellas”, indicó.

Ayer, ante la presión de los manifestantes, antes del mediodía la encargada de despacho del colegio renunció a su cargo, al igual que su hermano.

A DISPOSICIÓN

Esmelda Ramírez manifestó que decidió dar un paso al costado por la presión y para evitar situaciones difíciles. “Estoy con un embarazo y no quiero problemas. Los padres reclaman mucho, pero no existe ninguna denuncia oficial. De igual forma mi hermano y yo ya no estamos en el colegio. Nos ponemos a disposición de la supervisión”, señaló.

INTERVENCIÓN

Walberto Ferreira pidió en nombre de la comisión de padres que se intervenga la supervisión de la región 12 de Ñacunday, porque existen varias irregularidades en la zona, aseguró.

Tras una reunión con la Coordinadora Departamental de Educación, y la renuncia de los docentes, los padres levantaron la medida ayer de tarde.

