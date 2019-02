Enrique Bacchetta llora y no renuncia al Jurado

El titular del JEM, Enrique Bacchetta, lloró durante la conferencia de prensa que convocó para explicar sus dichos sobre Ulises Quintana. Dijo que no hizo nada ilegal y evitó responder de forma directa sobre su renuncia.

ASUNCIÓN. El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ( JEM) asumió el error que cometió al tuitear expresiones de apoyo a Quintana, actualmente procesado por delitos relacionados al narcotráfico en carácter de cómplice. “Se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Como juez, me equivoqué. Quiero que sepan que mi actuar condice en otra cosa. Siempre he respaldado el trabajo de la fiscala (del caso) Lorena Ledesma”.

Sin embargo, aseguró que no cometió ilegalidad alguna y manifestó que siempre mantuvo un actuar uniforme frente a la fiscala Ledesma, quien lleva el caso. “Tienen que saber que ella tiene varias denuncias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y siempre he firmado rechazando todas”, expuso.

Mencionó que tras la polémica desatada por su tuit, con el que se lo acusa de haber ejercido presión política, tomó la decisión de apartarse de todos los expedientes de Ledezma en el JEM.

“Pido disculpas. Tengo el derecho a equivocarme y me equivoqué”, exclamó.

Presionado por consultas sobre su renuncia, dijo que iba a hablarlo consigo mismo. “Lo único que puedo asegurar es que no he cometido un hecho punible, no he cometido nada fuera de lugar”, dijo.

Sobre este punto, sostuvo que lo primero que hizo tras la controversia fue contener a su familia. “No he tomado una decisión al respecto (renuncia). Asumí mi equivocación. Pido disculpas a la ciudadanía, pido disculpas a la Cámara de Senadores, pido disculpas a mi familia, pido disculpas a mi señora, a mis hijos, mis nietas”.

En cuanto a los escraches, asegura que dio órdenes a sus adherentes de no hacer nada para evitar eventuales enfrentamientos. “Lo único que sí lamento es que los escraches, que dicen que no son violentos, sí son violentos”, expuso, ya que arrojan huevos, piedras y otros elementos contra su vivienda.

Acosado por las preguntas de los periodistas, Bacchetta rompió en llanto y afirmó que no es un ladrón. “Yo no he cometido lo que han cometido otros. No van a escuchar que llame a Lorena Ledezma a presionar. Yo hice un comentario y me traicionó el corazón”, dijo.

