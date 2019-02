Buscan a familiares de joven accidentado

Autoridades sanitarias buscan de forma urgente a familiares del joven César González Martínez de 28 años, quien se encuentra en estado muy grave, en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Carlos Núñez, funcionario del Hospital Distrital de Franco manifestó que el paciente llegó el miércoles, a las 23:00, con un cuadro de traumatismo de cráneo grave, en la institución franqueña. Al parecer sufrió un accidente de moto y fue auxiliado por los bomberos voluntarios de la zona.

Ante la gravedad del caso, se lo trasladó hasta el Hospital Regional, pero necesita ingresar a terapia intensiva y no hay lugar actualmente.

Sin embargo los médicos cnsiguieron cama de terapia en Asunción, pero se espera a algún familiar para poder trasladar al paciente. “Necesitamos que algún familiar se contacte porque el paciente no puede ser trasladado sin un acompañante. Esto es urgente porque no podemos perder el lugar de UTI que se encontó en Asunción”, indicó Núñez.

Si alguien reconoce al joven y sabe de sus familiares puede comunicarse al 0983 250 269 con la licenciada Maria Isidre.

El traumatizado permanece en el centro asistencial de CDE, entubado y a la espera de algún conocido o pariente.

