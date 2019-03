Parque Chino de CDE se encuentra sucio y en deplorables condiciones

El conocido Parque Chino de CDE está muy descuidado. El sitio tiene un pequeño escenario, pero necesita varias reformas. El patio permanece sucio y la pileta está cubierta de residuos. Hace meses que la Comuna no realiza mantenimiento al local.



El Parque Chiang Kai Shek, más conocido como Parque Chino, está ubicado frente mismo a la Municipalidad local. A pesar de ello, permanece abandonado por la institución responsable. El predio no se limpia, y la pileta tiene agua sucia acumulada y otros desechos. Los pocos bancos que quedaron en el espacio no están en buenas condiciones, y los basureros están rotos.

Pese a estar en un lugar céntrico de la ciudad y ser un atractivo turístico, por su peculiar aspecto, la comuna, encargada de realizar el cuidado y mantenimiento del lugar, dejó de cuidar el espacio hace bastante tiempo.

El parque es visitado por pobladores y turistas, pero actualmente presenta una lamentable imagen. “Es un hermoso parque, por sus rasgos orientales en cuanto a su estructura edilicia, pero está deteriorado y muy sucio. Sería muy interesante explotar este espacio”, indicó Lidia Giménez, una de las vecinas.

Existen proyectos de grupos de artesanos de la zona que quieren utilizar el Parque Chino para exponer sus trabajos semanalmente, sin embargo, las ideas no prosperan.

Conversamos con Cristina Ocampos, de la dirección de Parques y Jardines de la municipalidad, repartición que tiene a su cargo el cuidado del espacio público. Sin embargo, la funcionaria se excusó y señaló que no le compete a su dirección la limpieza del lugar.

Luego dialogamos con Graciela Alonso jefa de Servicios Generales, quien tampoco asumió ningún tipo de responsabilidad en el tema.

Sever Silvero, director de Área Urbana señaló que tampoco puede realizar trabajos de mejoras en el sitio. “Hace poco asumí el cargo y no tenemos recursos. El Parque Chino le correspondería al Área de Parques y Jardines y Dirección de Medio Ambiente. Vamos a comunicar de esta situación a los responsables y seguramente se creará una comisión interinstitucional para limpiar y cuidar el lugar así como debe ser”, señaló.

Funcionarios municipales diariamente limpian los espacios públicos en los alrededores del parque, pero extrañamente no incluyen en sus tareas este parque.

