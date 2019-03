Clausuran construcción de estación de servicio

La División de Obras Particulares de la Municipalidad de CDE clausuró ayer la futura estación de servicios de Petromax, que está en construcción sobre la avenida San José. Al parecer la empresa no cuenta con habilitación e infringe varias normativas.

Funcionarios de la División de Obras Particulares procedieron a clausurar ayer, en horas de la mañana, el local en construcción de Petromax, que próximamente estaría funcionando sobre San José, a la altura de Km 6 y medio.

La empresa fue notificada hace unas semanas para presentar los planos y la habilitación correspondiente, pero los propietarios no presentaron todos los documentos requeridos, informó el arquitecto Juan Artemio Roa, jefe de la división.

“La ordenanza que regula la instalación de estaciones de servicios es clara. Los planos deben ser aprobados y habilitados por la Junta Municipal. Sin embargo esta firma fue notificada por segunda vez pero tampoco presentó los requisitos necesarios”, señaló.

El funcionario comentó que ahora emitirán informes a Procuradoría y luego de eso irá al Juzgado de Faltas.

“Evidentemente quieren hacer esto sobre hecho consumado. Pero las normativas son claras, si no lograron la habilitación no tendrían que haber construido. Esto ya no avanza, no va a tener habilitación”, aclaró el profesional.

Roa dijo que hay otros locales de ventas de combustibles que están en la mira por no contar con las habilitaciones correspondientes.

“Estamos notificando a las empresas para que se pongan al día si es que tienen forma de estar en regla. Sin embargo vemos muchos locales que no están en condiciones de funcionar porque hay otros emblemas muy cerca de ellos”, acotó.

Procedimientos similares continuarán la próxima semana, adelantó.

Comments