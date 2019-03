Motín y toma de rehén en cárcel de Caaguazú

Internos de la cárcel de Oviedo se amotinaron y tomaron de rehén a un agente penitenciario de nombre Pablino Vera en la mañana de ayer. Los internos pidieron mejores condiciones y que renuncie el director de la penitenciaria. El hecho fue controlado horas después.

CORONEL OVIEDO, Caaguazú. Internos de la cárcel de esta ciudad se amotinaron y tomaron de rehén al agente penitenciario Pablino Vera en la mañana de ayer. Los internos maniataron a la víctima y difundieron videos en que amenazan con matarlo.

Unos 20 reos fueron los amotinados, cinco de ellos pedían su traslado a otros sitios. Además exigieron la renuncia del director del penal, Quintín González, y el mejoramiento de la condiciones dentro de la institución.

La liberación de Vera se dio tras la incursión dentro de la penitenciaría de la policía de Grupos Especiales de Operaciones y de Orden y seguridad. Los efectivos con disparos de balines de gomas pudieron repeler a los reos y sacar a salvo al rehén.

El director de la penitenciaria regional de Coronel Oviedo, Quintín González, mencionó que el resultado de la “rebeldía” de reos fueron unos 20 reclusos heridos y 6 guardiacárceles, de los cuales, 3 agentes penitenciarios y 6 reclusos fueron trasladados al hospital regional.

La situación fue controlada horas después por los agentes.

Por otro, el agente penitenciario utilizado como rehén relató que en todo momento fue amenazado por los reos.

“Me decían que me iban a cortar la oreja, la mano, si es que no se cumplía lo que pedía. Dijeron que me iban a entregar en pedazos”, explicó. Dijo también que amenazaron con incendiar el reclusorio.

El guardia presenta varias heridas, como cortes cerca de la oreja. “Eso me hicieron cuando entraron mis compañeros para rescatarme, el rasguño en la cara fue cuando me agarraron. Me metieron a una celda para cortarme la cabeza pero al final uno dijo que ‘no’ y me sacaron de vuelta al pasillo y ahí fui liberado gracias a mis compañeros”, relató el funcionario.

SERÍAN MIEMBROS DEL PCC

Miembros del Grupo Primer Comando da Capital (PCC) habrían encabezado el motín. En el penal estarían unos 40 miembros y muchos de ellos serían los conocidos como “bautizados”, quienes deben cometer algún tipo de crimen para mostrar su lealtad al PCC.

