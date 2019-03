Movilizaciones contra sistema único de salud

Organizaciones sociales de Presidente Franco anuncian otras manifestaciones para frenar el proyecto del “sistema único de salud”, que se quiere implementar en la región. Aseguran que no hay garantías con esa forma de trabajo.

Miembros del Movimiento Tekoporã Rekávo (Amoter) y el grupo Franqueños en Acción de Presidente Franco anuncian otras movilizaciones en contra del sistema único de salud que se quiere implementar en el Alto Paraná.

Esta modalidad se daría mediante una alianza entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto de Previsión Social (IPS) que pretende unir los servicios en un solo lugar, tanto para los asegurados como para las personas de escasos recursos económicos.

“Consideramos que no es bueno ese sistema y estamos trabajando para movilizarnos en contra a nivel departamental. No vamos a permitir que eso se concrete en la región”, indicó la concejala Bartola Fernández y representante de Amoter.

MUDANZA

Hace un mes, repentinamente autoridades del MSP intentaron trasladar las camas de terapia intensiva del Hospital Regional hasta el IPS, con la excusa de implementar de forma drástica el sistema único de salud.

Sin embargo, la ciudadanía reaccionó y no permitió ese cambio. Las organizaciones sociales de Franco y de la capital departamental se manifestaron durante cuatro días hasta lograr que la medida se suspenda.

La Dra. Idalia Medina, jefa del servicio de cirugía del centro asistencial explicó que no se puede implementar un nuevo sistema en estas condiciones. Dijo que se debe analizar bien la forma de trabajo y el manejo de recursos tanto para asegurados como para los pacientes de escasos recursos. Además aseguró que se necesita tener todos los servicios en un solo sitio.

