Múltiples necesidades del hospital de Hernandarias

La sala de radiografía y de odontología del Hospital Distrital de Hernandarias no funcionan hace casi una semana. Ambos servicios afectan a cerca de 100 pacientes por día, quienes deben buscar alternativas en otros puestos de salud. Tampoco hay insumos ni medicamentos.

El Hospital Distrital de Hernandarias está pasando por múltiples necesidades. El servicio de radiografía no funciona porque no hay placas radiográficas ni líquido revelador. Los insumos están en falta desde hace casi una semana y hasta el momento no hay fecha de una nueva provisión por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Por otra parte, el compresor de la sala de odontología está descompuesto y se espera el apoyo de la Fundación Tesãi para su reparación. “Está muy difícil la situación, no solo en nuestro local, sino que en todos los hospitales. Faltan recursos humanos, insumos, medicamentos y de todo un poco. Con tantas necesidades se dificulta mucho el trabajo del personal médico”, indicó el doctor Carlos Insaurralde, director del centro asistencial.

SIN PROFESIONALES

El profesional recordó que hace dos meses están con un plantel disminuido, porque los 44 profesionales contratados por el Consejo de Salud dejaron de ir a trabajar, por falta de pagos. “Tengo entendido que de los 4 meses que se les debía a estos funcionarios, actualmente sólo les falta cobrar por un mes. Sin embargo, aún no se están adhiriendo al servicio. Esperamos que esto se solucione lo antes posible, porque necesitamos demasiado el apoyo de estas personas”, destacó.

RETRASOS

Insaurralde mencionó que el retraso por parte del MSP es muy llamativo. “Los del ministerio alegan problemas presupuestarios que arrastran del gobierno anterior pero esto se está alargando mucho. Estamos expectantes, necesitamos otros insumos básicos, medicamentos en general y funcionarios para dar abasto a la demanda”, acotó. Dijo que cualquier donación será muy bien recibida.

