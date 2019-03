Buscan evitar embargo a empresa de ODG

La abogada Sara Parquet anunció que se opondrán al embargo de bienes de la empresa Príncipe Di Savoia, en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito contra Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves. La Cámara de Apelaciones intimó a la fiscalía a que individualice correctamente los bienes a ser embargados.

“Tan grave y absurda es la decisión de la Fiscalía, porque no teniendo montos sobre Óscar González Daher y Rubén, pretende ampliar el embargo sobre bienes de Príncipe Di Savoia. No vamos a permitir, no es posible”, declaró Parquet ante periodistas destacados en tribunales.

Esta semana la Cámara de Apelaciones intimó a la fiscalía a que individualice correctamente los bienes muebles e inmuebles a ser embargados del exsenador colorado González Daher y de su hijo el concejal Rubén González Chaves.

Teniendo en cuenta que esta intimación se hizo el miércoles y aún no fue respondida, Parquet sostuvo que insistirán en que se cumpla con dicha resolución, al tiempo de oponerse al embargo contra bienes de dicha empresa.

Ambos están procesados por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, por lo que el juez Humberto Otazú dispuso el embargo preventivo de los bienes y también la inhibición general de vender y gravar bienes.

El ocaso del otrora todopoderoso González Daher llegó cuando empezaron a difundirse grabaciones de su secretario Raúl Fernández Lippman, que dejaban en evidencia presiones a jueces y fiscales, tráfico de influencia, que ejercía González Daher cuando se desempeñaba como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado. Presionado por la opinión pública renunció al senado.

Comments