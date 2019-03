Exterminación de domésticas

La Cámara de Senadores aprobó la modificación de la Ley del Trabajo Doméstico con la cual se determina que los trabajadores deben cobrar el 100% del salario mínimo que es de G. 2.112.562. Ahora queda en manos de la Cámara de Diputados aprobar este cambio o si se mantiene la propuesta inicial de que sea el 40% del mínimo.

Las trabajadoras domésticas hacen labores muy pesadas, pues generalmente se deben encargar del cuidado de los niños, la comida, lavado y planchado de ropa, limpieza y hasta de las mascotas.

Además, normalmente se exceden en horas de trabajo, sobre todo cuando se trata de la modalidad “sin retiro”, que es un sistema de semi esclavitud que le obliga a prestar servicio casi las 24 horas.

Ahora bien, no sólo las personas de clase media alta recurren a las domésticas, pues hoy en día comúnmente tanto el padre como la madre trabajan fuera de la casa para mantener a su familia. Aún si ambos ganan el sueldo mínimo, cómo podrían contratar a una doméstica. Significaría renunciar a la mitad del dinero que ganan juntos y no tendría ningún sentido trabajar fuera.

Los políticos, en este caso los senadores, muy a la ligera aprueban leyes sin considerar la realidad de la ciudadanía o las consecuencias negativas que podrían tener en la vida de las personas.

Si se confirma que los trabajadores domésticos deben cobrar el sueldo mínimo, miles de personas no tendrán condiciones de cumplir con el pago que establece la ley y en consecuencia las domésticas tendrían menos oportunidades laborales. Lo más probable es que crezcan los trabajos en negro, es decir la contratación informal de personas, ante la imposibilidad de cumplir con las altas exigencia de las leyes.

Las normas que contrarian el normal desarrollo de la sociedad y que atentan contra la libertad que tienen dos o más personas de hacer un trato, de acuerdo a su capacidad y conveniencia, son estériles. Al final nadie las respeta y no pasa de letras muertas como muchas otras leyes con exigencias sencillamente son imposibles de cumplir por parte de la ciudadanía.

Para lo único que serviría de aprobarse esta norma es la es extinción d el trabajo doméstico en el país, pues muy pocos tendrían la capacidad de abonar el sueldo mínimo legal.

