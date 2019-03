Intendenta inmersa en proselitismo no desmonta esquemas de coima

La intendenta interina de Ciudad del Este participa activamente de la campaña de la candidata Lilian Aguinagalde, junto con funcionarios denunciados por corrupción.

La corrupción está lejos de ser erradicada en la Municipalidad de Ciudad del Este. El Clan Zacarías ya no está en la administración, al igual que varias personas que desde las direcciones fueron funcionales a sus intereses. Sin embargo, hay esquemas que siguen intactos, al mando de nuevas personas con intenciones de ocupar el poder en las próximas elecciones municipales.

La intendenta interina, Perla Rodríguez de Cabral (ANR), participa activamente de la campaña proselitista de la candidata de su partido para la Intendencia, la concejal Lilian González de Aguinagalde. En los actos también participan funcionarios municipales, varios de ellos denunciados por corrupción y que siguen campantes en sus cargos.

Este es el caso del jefe de Salubridad e Higiene de la Dirección del Medio Ambiente, Fernando Bentos. (ver foto). El mismo fue denunciado al igual que otros cuatro funcionarios de esa dirección, por expedir certificados de inspección, de contenido falso a cambio del pago de un millón a cinco millones de guaraníes, según el tamaño del establecimiento.

La denuncia también afecta a la ex directora del Medio Ambiente, Mirian Cabral, quien sigue en la dependencia pero como coordinadora de trabajos relacionados al vertedero municipal. También fueron denunciados como parte del esquema los fiscales: Emilio Guayuam, Joel Giménez y Lourdes Benítez.

La corrupción en la Dirección de Medio Ambiente fue denunciada por la ingeniera Carolina Figueroa, ex funcionaria de esa dependencia, ante el equipo interventor el 8 de enero pasado.

El caso figura en el informe final elaborado por el equipo liderado por Carolina Llanes, entregado al Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Ministerio Público.

Al informe, se adjuntaron 31 certificados de inspección con firma de los funcionarios implicados y sello de la institución, que según la denunciante son de contenido falso.

Si bien la intendenta ha dispuesto varios sumarios, en Medio Ambiente solo cambió la cabeza y siguen estando los mismos funcionarios. Allí no hay investigaciones abiertas.

Comments