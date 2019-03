Lluvias empeoran el estado de las calles minadas de profundos baches

Importantes calles de CDE siguen minadas de baches profundos y los reclamos son constantes. Hay avenidas con “enormes agujeros” que se convierten en peligrosas trampas en días de lluvias.

A causa de las intensas lluvias en las últimas dos semanas, varias avenidas de Ciudad del Este, que estaban minadas de baches, empeoraron su situación. Uno de los puntos más críticos se da sobre la avenida Bernardino Caballero, esquina Enfermeras del Chaco, donde un enorme agujero obstaculiza el paso de los vehículos. En días de lluvias el cráter queda bajo agua y se convierte en una peligrosa trampa, principalmente para los motociclistas.

La calle Cañadón Chaqueño es otra vía muy deteriorada. Casi todo el tramo está repleto de enormes baches y las reformas no se realizan, pese a ser un desvío importante en el sector. El Panorama no es diferente sobre las avenidas San Blas, San José, Julio César Riquelme, Adrián Jara y otros importantes tramos de la zona céntrica.

CAUSAS

El arquitecto Porfirio Benítez, socio de la Cámara Paraguaya de Construcción explicó que el principal problema en la ciudad es la falta de sistema de desagüe pluvial. “La presencia del agua es lo que más daña a la capa asfáltica. Los raudales de a poco van desgastando el asfalto y eso se da porque no tenemos sistemas desagües pluviales”, indicó.

Mencionó que el segundo problema es la falta de calidad en la construcción de los asfaltos en la ciudad. “No se cumplen las especificaciones técnicas que están para los pavimentos. Generalmente deben tener dos capas pero no hay control y los trabajos se ejecutan de forma irregular”, destacó.

SIN SOLUCIÓN

El profesional manifestó que a consecuencia de las obras ejecutadas de forma irregular, los trabajos de bacheos que se hacen solo funcionan como “parches provisorios” y el problema posteriormente vuelve a resaltar.

OBRAS

El arquitecto Sever Silvero, de la Dirección de Obras Municipales había anunciado una serie de bacheos para este fin de mes. Aseguró que estaban buscando saldar cuentas con algunas empresas contratistas que tienen proyectos aprobados para varios trabajos sobre la avenida San José, Julio César Riquelme, Capitán del Puerto, Bernardino Caballero y varios otros importantes tramos en la zona céntrica.

Comments