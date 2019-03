Ciudadanía responsable

Entra en su etapa final la campaña para las elecciones internas de los partidos políticos para la intendencia de Ciudad del Este. En ese contexto, el Partido Colorado es el único que probablemente presentará una reñida internas, ya que los demás movimientos y partidos de la oposición presentan candidatos de consensos.

Hasta estas alturas, la campaña de los colorados no tuvo mayores sobresaltos, excepto en los últimos días en que arreciaron las denuncias sobre utilización del aparato municipal y presiones a los funcionarios municipales. Las elecciones internas suelen pasar casi inadvertida para la ciudadanía, que concentra su mayor interés en las generales; sin embargo, son en las primarias que se deciden quiénes serán los responsables de dirigir los destinos de la ciudad.

Una vez más, el Partido Colorado presenta una pobre oferta electoral. En la lista de candidatos se puede ver a personajes con lamentables antecedentes, lo que deja en evidencia que los dirigentes regionales, nunca se preocuparon en fomentar la emergencia de nuevos liderazgos.

La elección del intendente de Ciudad del Este es de vital importancia no solo para los esteños, sino también para los partidos políticos pues servirá para medir la temperatura para las elecciones del 2020. Es por ello que los líderes principales de los grandes partidos están centrando su interés hacia el Este.

Sin embargo, a pesar de la importancia de estas elecciones no se nota que los candidatos estén planteando propuestas concretas para responder a las expectativas de la ciudadanía. La capital del Alto Paraná acaba de salir del yugo de un perverso clan que abusó de todas las instituciones y con ello acumuló riqueza y poder.

La Municipalidad de Ciudad del Este fue utilizada para las más diversas formas de corrupción. Esos esquemas siguen latente dentro de la institución y debe ser desmantelada. Con un presupuesto multimillonario y siendo una de las ciudades más importantes de la república, la capital del Alto Paraná todavía padece problemas que ya fueron superados aun en las sociedades más atrasadas, por culpa de la inutilidad y la corrupción de sus anteriores autoridades.

Es por ello que la participación ciudadana en las elecciones del próximo domingo será fundamental para dar legitimidad al candidato y sobre todo buscar a la personas más idónea para responder a las aspiraciones de los esteños, en lo que resta del actual periodo municipal.

El fortalecimiento de la democracia es principalmente una responsabilidad ciudadana. De los esteños depende que este proceso de transparencia y limpieza de las instituciones pueda avanzar. La elección de una persona que continúe con los mismos vicios será un lamentable error.

