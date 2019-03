Comisión Messer

Los miembros de la Comisión Bicameral que investigan a Darío Messer decidieron no enviar al Poder Judicial los antecedentes de desacato del expresidente, Horacio Cartes. Este último se negó en dos ocasiones a acudir al Senado para responder sobre su vínculo con uno de los criminales más buscado de América Latina.

Los votos del diputado Bachi Núñez –de quien era de esperar– y los liberales Fernando Silva Facetti y Celeste Amarilla (senador y diputada) fueron claves para salvar a Cartes de responder ante la justicia.

De esta manera, el Congreso no pudo determinar los vínculos de Cartes con Messer, a quien le considera su “hermano del alma” y es su socio comercial. Este último es cambista, de nacionalidad brasileña, y buscado por la justicia de su país por una megaoperación de lavado de dinero que alcanza una cifra de US$ 1.652 millones. De acuerdo a los documentos de la fiscalía brasileña, Messer utilizó alrededor de 3.000 empresas offshore distribuidas en 52 países para mover el dinero ilegal que luego era utilizado para el pago de coimas. En nuestro país puso en marcha un esquema de lavado de dinero, creando varias empresas.

A pesar de la gravedad de los hechos que se atribuyen a Messer y su estrecha vinculación con el gobierno de Cartes, el Poder Judicial y los parlamentarios se están tirando la pelota y ahora todo va camino al oparei.

El juez Alcides Corbeta, quien había intimado a Cartes a que se presente y advertido de las sanciones, aseguró que no le puede aplicar medidas si la comisión no le solicita formalmente, pero el envío de los antecedentes quedó trabado con la decisión de los parlamentarios de no enviar los antecedentes al Poder Judicial.

La impunidad de Cartes envía la señal de que cualquiera puede usar y abusar de nuestro país sin ser sancionado por ello. Durante toda su administración Cartes demostró que no tiene ningún reparo en pisotear la Constitución. En esta ocasión lo volvió a hacer desconociendo la convocatoria de la comisión.

Los parlamentarios, el Poder Judicial, y la Fiscalía deben investigar a fondo hasta donde el gobierno de Cartes estuvo involucrado en un esquema criminal, pues si se deja impune cuestiones de esta naturaleza nunca avanzaremos en la lucha contra la corrupción.

Una lamentable señal se está enviando al exterior cuando se protegen a delincuentes internacionales y se hace desde la misma estructura del Estado. Lo más lamentable es cuando se fomenta la impunidad. Para hoy hay una nueva convocatoria de la Comisión Messer. Es de esperar que los parlamentarios revean su postura y envíen un mensaje de respeto a la institucionalidad y de que nadie está por encima de la Constitución.

Comments