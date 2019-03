Vicepresidente pide usar Itaipú a favor del precandidato Cabañas

El vicepresidente Hugo Velázquez pidió a los funcionarios de Itaipú a usar la estructura de la binacional a favor del precandidato a intendente Wilberto Cabañas. Mario Abdo desautorizó el empleo de bienes públicos en campaña electoral.

“Toditos vienen acá porque tenemos sentimiento de colorado y ustedes son los que van a llevar a la gente; ustedes son los que van a mover a Itaipú Binacional en beneficio el 24 de marzo y sé que desde mañana van a estar organizándose porque no queremos perder”, dijo el vicepresidente a un grupo de operadores políticos asalariados en Itaipú.

El encuentro fue la semana pasada en la residencia de Odila Báez, “asesora especial” de la Binacional, pero recién ayer se filtró un video de la reunión.

“Es la estructura del oficialismo, que no es otra cosa que estructura de la Itaipú Binacional, contra la estructura de la Municipalidad (Lilian González de Aguinagalde, precandidata de Colorados Ciudad del Este). Eso es lo que recae en este momento bajo la responsabilidad de ustedes, de los dirigentes, no de los directores, sino de la dirigencia política que está en Itaipú”, remarcó Velázquez.

El vicepresidente recalcó que el precandidato Wilberto Cabañas, de Colorado Añetete, “depende muchísimo” de los operadores políticos de Itaipú. “Ese es el pedido que vengo a hacerle no en nombre del presidente Mario Abdo Benítez, sino en nombre del colorado Mario Abdo Benítez”, agregó. Además, sostuvo que aportaron un ejército de 1.700 dirigentes.

DESAUTORIZADO

A su vez, el presidente Mario Abdo Benítez dijo que no dio instrucciones a Hugo Velázquez para hablar en su nombre sobre un pedido para usar Itaipú en la campaña política de Ciudad del Este. No se ganan elecciones presionando al funcionario público, mucho menos utilizando el erario público para construir adhesión popular”, afirmó el presidente.

