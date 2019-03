Tres imputados por supuesta extorsión

La fiscal Zunilda Ocampos imputó al suboficial principal César Horacio Medina, a la abogada Rocío Doldán González y un falso militar identificado como Walter Raúl Medina Rojas por los hechos de privación de libertad, extorsión y coacción.

Los indiciados cometieron los hechos punibles el 16 de marzo último, a las 10:30, en perjuicio del ciudadano brasileño Francisco Eduardo Perrot Mattos, en el interior de la firma comercial Mobile Zone Internacional Import-Export S.R.L., situada en la galería Jebai Center de Ciudad del Este, donde el extranjero trabajaba como personal técnico.

Los supuestos autores acusaron a Perrot Mattos del faltante de mercaderías por valor de 30 mil dólares americanos en la empresa y que si no pagaba dicha suma o no devolvía los productos, lo llevarían preso. La abogada se hizo pasar como funcionaria fiscal y despojó de sus documentos personales y el teléfono celular al afectado.

Luego el brasileño fue alzado en una camioneta doble cabina al mando de Walter Medina, quien es un reservista de la Marina y se hizo pasar por militar.

El empleado fue llevado a un sitio que sería una empresa de seguridad perteneciente al suboficial. Allí nuevamente el extranjero fue amenazado de muerte con arma de fuego.

El brasileño declaró que en todo momento se negó a pagar la suma exigida. No obstante, ante las repetidas amenazas de que lo matarían, el mismo asumió la deuda y seguidamente lo trasladaron hasta una escribanía, donde le hicieron firmar una deuda por 13 mil dólares a favor de la firma Mobile Zone Internacional, que debía pagar el 18 de marzo, y como garantía de cumplimiento dejó depositado su automóvil, de la marca Chevrolet Onix, año 2016, a favor de la empresa en cuestión.

