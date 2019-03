Unas 800 personas por día acuden a gestionar sus registros en CDE

La Municipalidad de Ciudad del Este atenderá en días excepcionales, ante la gran demanda de personas que acuden para renovar sus registros, ya que los documentos vencen el 31 de marzo. También en Minga Guazú habrá atención en una jornada extra, no así en Hernandarias y Presidente Franco.



Entre 700 y 800 personas acuden diariamente a la Municipalidad de Ciudad del Este para gestionar sus registros de conducir y habilitación de vehículos, según la jefa de Chapas y Registros, Olga Riveros.

Esto debido a que el 31 de marzo vencen los documentos. Ante la gran cantidad de personas que se acercan para hacer sus trámites, la Comuna atenderá de forma excepcional los días 23 y 30 de marzo del corriente año, desde las 7:00 hasta las 13:00.

Riveros comentó que para renovar el registro de conducir se requiere una copia de cédula y la licencia anterior. Para solicitar por primera vez, se pide una constancia de vida y residencia, una fotocopia de cédula de identidad y constancia del grupo sanguíneo. Para más información, los interesados pueden acceder a la página web de la Municipalidad.

Las personas que no estén al día con sus documentos estarán expuestas a multas después del 31 de marzo próximo.

OTROS MUNICIPIOS

En todos los municipios del país vencen las licencias de conductor el 31 de marzo. En el Alto Paraná en las municipalidades de Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú esperan que los conductores se pongan en regla con sus documentos y no lo dejen para última hora.

Hasta ayer la afluencia de contribuyentes era normal y no se registraron aglomeraciones en las cajas. No obstante, las autoridades municipales también tienen prevista la extensión del horario de atención para facilitar el cumplimiento a los contribuyentes.

Comments