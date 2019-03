CDE, entre abusos y promesas de cambio

Ciudad del Este define mañana en elecciones internas quiénes pelearán por la codiciada Intendencia. Las precandidaturas son desde las más predecibles hasta las más insólitas. Como se esperaba, se postularon varios concejales que lideraron la derrota del clan Zacarías. En la ANR surgieron múltiples interesados: un aduanero acusado de corrupción, un concejal departamental exzacariista y ahora muy “añetete”, un ex asesor jurídico del Clan ZI e ilustres desconocidos.

¿Qué le espera a Ciudad del Este, después de 17 años de reclusión en poder de una familia enriquecida ilícitamente? ¿Elegirá algo diferente?

Algunas consideraciones para decidir. En el Partido Colorado, los dos candidatos con chances de ganar usan y abusan de las estructuras del Estado y los bienes públicos para su campaña. Itaipú y la Municipalidad al servicio de la política partidaria, como siempre. El Partido Liberal, esta vez, ha sido inteligente: logró un consenso y no se desgasta en disputas internas. Saben que es su oportunidad histórica de llegar a la Intendencia en un municipio de hegemonía colorada. Finalmente, el candidato independiente apela al entusiasmo juvenil, a la conciencia ciudadana y las esperanzas de cambio. Es el único concejal que no hizo campaña desde el curul de la Junta, y se financia con recursos privados.

Por Sofía Masi Verón

