Puenteguýpe 23 de marzo del 2019

Los dos principales precandidatos colorados de CDE aún no ganaron las internas y ya empiezan a generar dudas. Ambos no declararon presupuesto de campaña, que a juzgar su estructura, sería ínfimo. Si quieren generar confianza por lo menos deberían transparentar su campaña.

***

Ña Transparente y Don Chicana siguen sin respiro. El jueves nomás el exintendente de facto se salvaba del desafuero y ayer ya fue otra vez citado por el juzgado en una de sus dos imputaciones. Y conste que la Fiscalía le rastrea por otras cosas raras.

***

Cuentan las malas lenguas que además de usar la estructura de Itaipú y la Muni, hay un equipo de los coloretes exclusivamente formado, organizado y coordinado para comprar votos. Con base de datos y todo.

***

Y hablando de base de datos… la intervención había denunciado que la administración del Mercado de Abasto funcionaba como un PC colorado y en la computadora había una base de datos electorales. ¿Se habrá desactivado? Quedó demostrado los últimos tiempos, que el uso bienes públicos para fines políticos no es exclusividad de los ZI.

