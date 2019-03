El futuro de CDE

Con el 49,54 por ciento de los votos, el concejal departamental Wilberto Cabañas, ganó ayer las internas coloradas con vistas a pugnar por la intendencia municipal de Ciudad del Este. Cabañas lleva más de 10 por ciento de diferencia a la segunda mejor posicionada en el resultado, la concejal municipal Lilian González de Aguinagalde, quien se quedó con el 39,27 por ciento de los votos. Si bien se dijo que la jornada eleccionaria fue apática, se registró una participación del 32 por ciento, un promedio normal en unas internas.

Cabañas es el candidato del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a nivel regional por el gobernador Roberto González Vaesken. Si bien Lilian González de Aguinagalde pretendió presentarse como opositora al zacariismo, con el respaldo abierto y grosero de la intendente interina Perla Rodríguez de Cabral, ambas no pueden negar su pasado reciente y remoto de servilismo y alianza con los Zacarías.

El triunfo de Cabañas sobre Aguinagalde también es una derrota del cartismo. Elio Cabral, uno de los hombres claves del Movimiento Honor Colorado en Alto Paraná, quien fue candidato a gobernador, por dicha corriente estuvo detrás de la candidatura de Lilian González. Ayer se lo vió muy activo en los locales de votación.

Los resultados, sumados al nulo entusiasmo generado por los candidatos pueden interpretarse como la expresión del deseo de un profundo cambio en Ciudad del Este. Cabañas representa al movimiento que le hizo oposición al zacariismo en las elecciones generales, pero no se puede olvidad su pasado como concejal departamental, en el periodo anterior cuando fue cómplice de todas las aberraciones perpetradas por el entonces gobernador Justo Zacarías, quien ahora está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

En la vereda de enfrente los opositores ayer confirmaron también las candidaturas de Miguel Prieto, que encabeza una alianza de varios movimientos, en tanto que el PLRA, aliado con el Frente Guazú, ratificó la candidatura de Teodoro Mercado. Ambos saben que si llegan divididos a las generales, lo único que lograrán es mejorar las chances de Cabañas. La oposición dividida es la que siempre aseguró el triunfo del coloradismo en las municipales en Ciudad del Este. Lo que venga a partir de ahora dependerá de una gran madurez de los principales dirigentes para presentar una alternativa interesante para electorado.

Ciudad del Este cambió y está exigiendo transformaciones profundas a la clase política. Los malos manejos, los privilegios, los años de corrupción y complicidad en todas las esferas llevaron a la capital del Alto Paraná, una de las ciudades con mayor presupuesto de la república, a un estado de dejadez y abandono, que avergüenzan a propios y extraños.

Las cartas ya están echadas y lo que se viene a partir de ahora definirá el futuro de Ciudad del Este, no solo para el 2020, sino para su futuro.

