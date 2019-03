Mercado convoca a la oposición a unirse para ganar la municipalidad

Con un total de 9.054 votos, los liberales ratificaron la candidatura de Teodoro Mercado a la Intendencia de Ciudad del Este. El candidato invitó a todos los partidos y movimientos de la oposición a sumarse a su proyecto, durante su discurso de cierre de la jornada electoral.

Un total de 45 mesas y 45.875 afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, estuvieron habilitados a votar ayer, en el Colegio Nacional San Isidro Labrador, de Ciudad del Este. Allí se concentró la interna del PLRA y finalmente, participó un 20% de los empadronados.

Mercado destacó la participación de sus correligionarios, quienes según el candidato, fueron por su propia voluntad sin ninguna estructura logística de por medio.

“Muchas gracias por brindarnos esta hermosa fiesta cívica donde desde el vamos, ya hemos demostrado la madurez política que necesita Ciudad del Este. Hacemos hoy este acto emotivo para nosotros, esta sorpresa importante, donde prácticamente no se ha convocado al electorado liberal pero terminaron viniendo en masa, hoy el electorado liberal de Ciudad del Este ha dicho sí a la ratificación del consenso, que hemos logrado entre todos los dirigentes, presidentes de comité, candidatos y miembros del directorio”, manifestó. Luego hizo un llamado a la unidad de la oposición, para las elecciones municipales del próximo 5 de mayo.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, con cada ciudadano. Para poder lograrlo necesitamos la adherencia de todos los sectores de oposición y como partido número uno de la oposición hacemos este llamado de forma institucional, responsable, a que nos sumemos, que se acerquen para que formemos una mesa de diálogo”, puntualizó.

Cerró su discurso, enfatizando la importancia de la unión de todos los sectores para lograr una victoria: “La unidad es el camino, invitamos a todos los sectores de oposición a sumarse a este gran proyecto y el 5 de mayo poder decir Teddy intendente para toda Ciudad del Este”.

APOYO DIRIGENCIAL

Durante toda la jornada acudieron al local electoral autoridades nacionales, locales y partidarias del PLRA. Estuvo el presidente del partido, Efraín Alegre, el diputado Carlos Portillo, la concejal María Portillo, la diputada Roya Torres y el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy. Todos con el objetivo central de manifestar públicamente su apoyo al candidato.

“Nosotros analizamos muy bien, sabemos que María es una excelente candidata, pero nosotros pensamos en el interés general y creemos que con una candidatura de consenso tenemos más posibilidad de llegar, porque muchas veces una interna sangrienta tiene sus consecuencias negativas para el partido. Por eso, analizamos bien y dejamos que la candidatura lleve Teddy Mercado, que es un excelente candidato”, manifestó el diputado Portillo, líder del Movimiento Cambio Radical.

SIN ARREO

La concejal María Portillo, jefa de campaña, comentó que para estas elecciones no utilizaron logística partidaria para atraer votantes. “La participación es más escasa de lo normal por el hecho que hay un sólo candidato, entonces no hay mucha preocupación de los líderes, de ir a rebuscar votos. Lo que hacemos es hacer las invitaciones correspondientes a los correligionarios para que puedan concurrir y dejamos a su cargo, para que puedan participar. Siempre es importante también dejar a cargo de la gente, que puedan participar de por sí, no siempre ser arreados. Es una forma que queremos implementar, no sabemos si lograremos el objetivo pero esa idea nos propusimos para estas elecciones”, manifestó Portillo.

Indicó que las concentración está puesta ya en las organización de las elecciones generales.

POLÉMICO RESPALDO

El concejal Javier Bernal, hijo de la senadora Zulma Gómez, llegó al local de votación acompañado de 120 dirigentes de base. Dijo que de esa manera estaba manifestando públicamente su apoyo a Mercado. “Venimos a traerle a Teddy Mercado el apoyo tácito de que creemos en su candidatura, mucho más allá de los dires y diretes que ocurren en estas instancias, en que quieren posicionarse ideas sesgadas, posiciones argeles de las internas. Rechazamos eso, pedimos una unidad firme y que se traduzca eso en los trabajos de los barrios”, manifestó.

Afirmó que el apoyo del Movimiento “Junto a la Gente” es “sin medias tintas y sin condicionamientos”. Cabe recordar que la senadora atacó a Mercado varias veces desde sus redes sociales y declaraciones en la prensa.

