Olimpia vuelve a frenarse

Olimpia no encontró anoche la fórmula para llegar al gol y empató 0-0 con Nacional, en Para Uno. El duelo correspondió a la duodécima jornada del campeonato profesional del fútbol paraguayo, cuyo marcador permite a Cerro Porteño situarse a 2 puntos de la cima, que sigue en manos del franjeado. La fecha se completa esta noche.

El Decano se exhibió en demasía, pero no logró desnivelar el marcador. Por momento soportó los embates del rival, los cuales puso en aprietos a la defensa franjeada.

En el segundo tiempo, Olimpia salió en pos de la anotación, y estuvo cerca, sin embargo, no supo capitalizar.

La Academia no se amilanó ante el rival y respondió con creces a las exigencias. Inclusive, se mereció mejor suerte.

La paridad beneficia al Ciclón, que ahora está a tan solo dos puntos del primer puesto en la clasificación del campeonato.

Los hinchas franjeados reprobaron el rendimiento del equipo.

COMPLEMENTO

La fecha se completará esta noche con Capiatá-Santaní. Este duelo tendrá lugar en el estadio Erico Galeano, desde las 19:15. En el banquillo norteño debutará Martín García.

Otros resultados de la fecha: Gral. Díaz 0-0 Luqueño, Cerro Porteño 5-2 Guaraní, River Plate 2-1 San Lorenzo, Libertad 2-2 Sol de América.

Comments