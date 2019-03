Llamado a la solidaridad: se necesita urgente sangre 0 negativo

Familiares de Carlos Antonio Areco hacen un llamado a la solidaridad. El hombre, de 71 años, necesita de forma urgente sangre 0 negativo y los que deseen donar puede acercarse al Hospital del Área 2 de la Funcación Tesãi de Ciudad del Este, este miércoles a partir de las 6:00 de la mañana.

Don Carlos Areco sufrió un infarto, motivo por el cual debe someterse a una delicada cirugía del corazón. Sus allegados refieren que se necesitan un total de diez donantes, debido a la complejidad de la intervención.

Para donar, el Banco de Sangre de la Fundación Tesãi pone a conocimiento los requisitos que se deben cumplir:

-Tener entre 18 y 60 años, y más de 55 kilos

-No haber consumido alimentos sólidos ni líquidos que sean grasos, por lo menos 4 horas antes de la donación

-No haber ingerido bebidas alcohólicas en las 24 horas previas

-No haber tenido o estar padeciendo ningún tipo de enfermedades infecciosas como Dengue, Fiebre Amarilla, Mal de Chagas, Hepatitis B o C, entre otros

-Mujeres no deben estar embarazadas, mestruando ni dando de amamantar y haber transcurrido 10 meses alguna operación.

