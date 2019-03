El Alto Paraná es uno de los departamentos más afectados por el brote de epidemia de dengue. Además se reportan casos de zika y chikunguña. Centenas de personas ya fueron afectadas en lo que va del año y miles están en grave peligro, pues todos los que ya contrajeron la enfermedad alguna vez, corren el riesgo de desarrollar la forma grave del mal si vuelven a ser contagiados con el virus. En este último caso incluso puede ser mortal y este año ya se cobró una víctima.

Según datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) los casos de dengue confirmados se incrementaron en 154% en todo el décimo departamento, pues en lo que va del año suman 494 los casos confirmados de la enfermedad. Solo en el Hospital Regional de Ciudad del Este, se registraron unas 80 notificaciones de pacientes con sospechas de dengue en enero, mientras que en febrero esta cifra se elevó a 249 y en lo que de marzo aumentó drásticamente a 494.

La situación es cada vez más crítica, considerando el clima se muestra muy favorable para la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite esta y otras enfermedades como el zika y chikunguña.

La cifra pone en apuro a los profesionales de Salud Pública, pues no hay antídoto ni vacunas preventivas más que la limpieza de patios y baldíos para destruir los criaderos del mosquito transmisor.

El problema del dengue radica netamente en la falta de limpieza, pues puede circular diversos tipos de virus pero si no hay mosquito transmisor sencillamente el mal no se propagará. Desde hace años que se registra dengue en nuestro país pero hasta ahora no se le encuentra una solución.

La disposición final de la basura constituye un problema cultural en nuestro país, con graves consecuencias ambientales. Para completar se ha convertido en un grave problema de salud pública por las enfermedades que se desencadenan por causa de la basura.

Para dar solución al problema de los desperdicio se necesita garantizar sistemas de recolección eficiente, a costo accesibles para todos los sectores de la sociedad. Por otro lado, se debe invertir en una fuerte campaña de concienciación, con estrategias a apunten a resultados a corto, mediano y largo plazo. Recursos como los millones que se malgastan todos los años en el rubro de publicidad y propaganda en la Municipalidad de Ciudad del Este bien pudieron utilizarse a estos fines y con eso vitar las terribles consecuencias de epidemias.

Cuestiones de esta naturaleza requiere de un compromiso serio de todos los sectores, autoridades municipales, de gobernaciones y salud pública, además de la ciudadanía en general. Articular acciones es al única forma de hacer frente a este mal que no requiere mucho dinero pero si voluntad. Si la gente se enferma es porque la ciudad está llena de puercos que no son capaces de limpiar sus casas y sus cuadras.

