Puenteguýpe 27 de marzo del 2019

Los concejales municipales de Ciudad del Este hicieron una suerte de trato apu’a para politiquear en vez de cumplir sus funciones. Ayer no sesionaron porque de antemano los ediles que son candidatos pidieron permiso, pues iban a estár muy ocupados tras las elecciones.

** * **

Qué lástima que ahora que tienen el manejo recurran a las mismas prácticas de sus antecesores. No hay nada nuevo bajo el sol, y así las cosas, el discurso de cambio para CDE no pasa de pura palabrería.

** * **

Hay un feroz riesgo de que se desate nuevamente una epidemia en Ciudad del Este. Hay un muerto y otro caso a confirmarse, y casi 500 enfermos. Pero Itaipú no apoya la campaña porque Alderete y sus paquitos están preocupados por las elecciones. Que los enfermos se acuerden de eso a la hora de votar por su candidato.

** * **

Se salvó Portillo; ahora se salvó Bacheta, y todo indica que también se salvará el contralor García. Al parecer, el chongaje comenzó a operar y se abroquelaron para protegerse entre todos. Así las cosas, Oviedo Matto y González Daher hubieran esperado un poco más nomás.

