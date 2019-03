Clausuran un comedor en el mercado de CDE

El comedor “Calentito” ubicado en el Mercado de Abasto de Ciudad del Este fue clausurado ayer, por la Dirección del Ambiente de la Municipalidad. En el lugar se encontró verduras y carnes en descomposición. Además, la patente no estaba al día.

Funcionarios de la Dirección del Ambiente de la Municipalidad de Ciudad del Este intervinieron ayer, el comedor “Calentito”, a raíz de la denuncia verbal de una persona, que incluso fue agredida en el local por reclamar el mal estado de los alimentos.

Durante la verificación, los funcionarios de la División de Higiene y Salubridad encontraron varias irregularidades.

Las carnes estaban refrigeradas en estado de descomposición, al igual que las verduras. Los alimentos tenían un olor fétido, ya que muchos de ellos ya estaban podridos. Había pescado, carne vacuna y pollo, todo mezclado. Al igual que en un mismo refrigerador se guardaban alimentos cocinados con los crudos, en contra de lo establecido en normas de salubridad.

El asistente de la Dirección del Ambiente, Oscar Cabral, manifestó que los dueños del local ya habían sido notificados antes, pero no hicieron caso a las recomendaciones.

En la intervención de ayer, los fiscalizadores elaboraron un informe con todas las irregularidades detectadas, que fue remitido al Juzgado de Faltas para la aplicación correspondiente de multas. También a la Dirección de Defensa del Consumidor.

El local quedó clausurado, debido a que estaba con patente comercial vencido. “Tenían patente del 2018, no del 2019. Para acceder a la patente, deben someterse a una inspección de Higiene y Salubridad, estar en regla con los documentos y la Ley de Código Sanitario”, explicó Cabral.

En Ciudad del Este, proliferan locales que venden alimentos en forma insalubre, ante la falta de un estricto control de la Comuna.

