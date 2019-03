Puenteguýpe 28 de marzo del 2019

Según los últimos conteos, ya están los votos suficientes para sacar su fuero al senador Javier Zacarías Irún. Con esto no habrá ninguna excusa para que avancen diversas investigaciones en su contra.

***

Paraguayo Cubas debería saber que ahora es un senador de la Nación y ya no un simple rebelde sin causa. Ndaje quiere derogar la ley del marchódromo cuando que es la única forma de que la capital del país no se paralice cada vez que hay manifestaciones.

***

La concejala mbatara, Lilian González, está buscando por todos los medios ligar algún zoquete a cambio del abrazo republicano. Hasta ahora no salió a reconocer su trágica derrota y no porque hayan dudas sino para especular algún beneficio.

***

Hablando de concejales de Ciudad del Este, el edil Kelembu reconoció panchamente que él mismo encabezó la ocupación irregular de casillas en la zona céntrica. Y pesar que este impresentable iba a estar manejando la ciudad si se le permitía seguir con sus payasadas apoyadas por nada menos que el clan Zacarías Irún.

Comments