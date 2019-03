Condenado por narco apoya a Wilberto Cabañas

Entre los dirigentes políticos que respaldan al intendentable colorado Wilberto Cabañas se destaca Eugenio Ariel Torres Viveros. Este estuvo preso y condenado por el decomiso de 874 kilos de cocaína el 31 de mayo de 2011 en el puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso.

Torres Viveros es un activo dirigente de Cabañas, según se aprecia en las publicaciones de su cuenta de Facebook.

El 24 de marzo pasado, día de las internas, Torres Viveros apareció en una fotografía con Cabañas en un colegio electoral. Una semana antes, el 17 de marzo, el dirigente publicó imágenes y videos de un encuentro del candidato con mujeres coloradas.

Torres Viveros se mimetizó tranquilamente en la dirigencia colorada durante las internas, pese a sus antecedentes por narcotráfico.

Torres Viveros fue condenado 10 años por histórica incautación de 875 kilos de cocaína en 2011, el mayor decomiso hasta entonces. Por el mismo caso, fue sentenciada su esposa, la despachante Dionisia Quintana, a 18 años de prisión.

La droga fue requisada en Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso, dentro de un cargamento de arroz, y tenía como destino Mozambique (África).

Según la Fiscalía Antinarcóticos, Torres Viveros y Quintana serían los dueños de la droga.

Sin embargo, el tribunal de sentencia, integrado por Liza Battilana, Manuel Aguirre y Andrés Casati, concluyó que la cocaína (valorada en US$ 10 millones en aquella época) no sería propiedad del matrimonio al considerar su situación económica.

En sus discursos Cabañas afirmaba una postura contra el narcotráfico, pero en su campaña se rodea de personas vinculadas a oscuras actividades.

Intentamos comunicarnos con Cabañas, pero no atendió nuestras llamadas. En un comunicado emitido ayer, Cabañas señala: “No tengo vinculación con personas que se encuentran o viven fuera de la ley”. Pero no aclaró su relación con el condenado por narcotráfico.

El intendentable, perteneciente al movimiento Colorado Añetete, deberá explicar a la Tribunal Superior de Justicia Electoral cómo financió su campaña en las internas coloradas.

