Falta de docentes en el CRECE genera quejas

Padres de alumnos del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este exigieron a las autoridades a que asignen docentes suplentes para varios profesores que se encuentran con trámites de jubilación. Hay varios cursos sin profesores.



“Es una situación que nos tiene muy preocupados como padres: tenemos varios cursos sin profesores. Esto se debe a que la mayoría de ellos solicitaron su jubilación, que es un derecho, y lo entendemos. Pero, en contrapartida, nuestros hijos están sin desarrollar clases desde el inicio del año lectivo”, explicó Mirna Alaye, una de las madres de familia, durante una conferencia de prensa, de la cual también participó el director de la institución, José Bonifacio Miñarro.

Alaye comentó que los docentes en falta son en las materias fundamentales, como matemática y castellano.

Dijo que ya mantuvieron una reunión con el director de la institución, y que este les manifestó que se debe llamar a concurso para suplir los cargos. “El proceso de los concursos lleva su tiempo, y no podemos esperar a que se digne la gente del Viceministerio de Educación y Ciencia a llamar a concurso. Necesitamos que se designe profesor en las clases”, acotó Alaye.

Por otro lado, los padres le consultaron a Miñarro si en este caso no se podría asignar docentes que tenga el MEC en su base de datos o si no se podría contratar a suplentes con fondos de gratuidad.

El encargado de la institución respondió que la Dirección de Educación departamental también se encuentra en falta por lo que no hay funcionarios disponibles. A la vez, dijo que están haciendo los trámites y están tratando de cubrir los cargos.

Por otro lado, comentó que no pueden utilizar los fondos “para cualquier fin”, pues deben rendir cuentas.

El director también negó que exista una planilla extra del MEC para contrataciones de emergencia.

Dan plazo hasta el lunes a autoridades

Unas 32 cátedras se encuentran vacantes en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este (CRECE), según denuncias presentadas por los padres de familias. Estos afirmaron que de no tener respuestas para el lunes 2 de abril acudirán a medidas extremas.

El director general del CRECE, José Bonifacio Miñarro, dijo que son solamente 5 los docentes que renunciaron, mientras que los padres alegan que son mucho más, y que esto afecta de sobremanera a los alumnos pues se encuentran perdiendo clases.

Los padres presentaron en la mañana de ayer una nota emplazando al Ministerio de Educación y Ciencias, al viceministerio, a la Dirección de Educación Departamental y a la institución en cuestión a contratar a docentes suplentes hasta que se designe por concurso a los que ocuparán el cargo de forma permanente.

En respuesta a esto, Miñarro dijo que ya se encuentra en proceso el pedido, y que el concurso está marcado para el 7, 8 y 9 de mayo.

En consecuencia, los padres manifestaron que al paso que van, los alumnos de varios grados y cursos quedarán sin docentes en materias fundamentales hasta mitad de año.

