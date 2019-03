Impulsan campaña para lograr que ómnibus sean inclusivos en el Este

La Fundación Teletón, con el apoyo de varias instituciones, impulsa una campaña para lograr que los buses del transporte público sean aptos para las personas con discapacidad en Alto Paraná. La iniciativa consistirá en acciones de concienciación.

Una campaña de concienciación dirigida a las empresas de transporte público, los choferes y usuarios del servicio fue presentada ayer en la Gobernación de Alto Paraná. El objetivo es lograr la circulación de buses inclusivos y adecuados para las personas con discapacidad en el décimo departamento.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Teletón, con el apoyo de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), la Itaipú Binacional, el Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este (Codeleste) y la Comisión Departamental de Discapacidad (Codedis).

La representante de Teletón en Alto Paraná, María Luisa Arce, comentó que la idea nació porque las personas que asisten al centro de atención de la Fundación en Minga Guazú y sus familiares, enfrentan muchos obstáculos para acceder al transporte público.

“Los buses no son inclusivos y muchas veces los choferes no paran para que puedan subir las personas con discapacidad. La idea es generar conciencia para que los choferes y todas las personas colaboren cuando ven que una persona con discapacidad sube a un ómnibus”, manifestó.

La campaña pretende instalar el debate con materiales de televisión, radio y afiches. Se buscará crear conciencia para mejorar la actitud de las personas y también la infraestructura, a fin de mover los límites de la accesibilidad en los transportes públicos.

BUSES EXCLUYENTES

Actualmente, los buses que circulan en Ciudad del Este y municipios vecinos de Alto Paraná, no son inclusivos.

Tienen molinetes que obstaculizan el ingreso de personas en sillas de ruedas o con sobrepeso. Tampoco cuentan con elevadores ni rampas desplegables. Tienen escaleras altas, que dificultan el acceso a personas de la tercera edad y aquellas con problemas de movilidad. También existe una ley que establece la gratuidad del pasaje para personas ciegas y sus acompañantes, sin embargo no existen carteles informativos sobre la misma y el derecho no se respeta. Tampoco existen asientos adecuados para personas con discapacidad.

