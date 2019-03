Prieto y Mercado correrán solos

Los candidatos a intendente Teodoro Mercado (PLRA) y Miguel Prieto (Independiente) correrán separados en las elecciones municipales, tras fracasar el intento de unidad.

Los miembros del equipo político de ambos candidatos se reunieron ayer para buscar mecanismos de unidad, pero no tuvieron éxito.

El sector del PLRA planteó elección a padrón abierto dentro de 15 días para definir quién representará a la oposición.

La propuesta inicial no fue aceptada por el grupo de Prieto. El PLRA replanteó que la elección sea llevada a cabo solo en cinco de los 22 colegios electorales de Ciudad del Este, que serán determinados por sorteo. Tampoco fue aceptada por Prieto, quien alegó que tendrían un desgaste político y económico innecesario.

Mientras que el candidato independiente sugirió una encuesta casa por casa. La idea no fue aceptada por Mercado con el argumento de poca credibilidad en las encuestas. Los candidatos correrán solos e intentarán ganarle a Wilberto Cabañas, de la ANR.

