Ciudad del Este, en jaque y a punto del mate

En los años 50, fue fundado el Puerto Flor de Lis en una casi impenetrable selva boscosa. Situado en una zona estratégica para el país, obtuvo un crecimiento vertiginoso con la construcción del puente de la Amistad y con la instalación de las represas hidroeléctricas de Acaray y luego la de Itaipú.

Hacia finales de los 80 y hasta mediados de los 90, el frenesí comercial fue indescriptible. La ciudad, hoy convertida en Ciudad del Este, estalló en puntos de ventas de electrónicos, juguetes, utensilios, cigarrillos y cualquier otro producto que nos toque imaginar.

Hoy sólo se viven ecos de aquellos gloriosos días. La triangulación de todo tipo de productos por la zona ya no es sostenible, principalmente el Brasil fue cerrando el cerco desde hace tiempo. Sin embargo, hay que ser realistas y asumir que ese modelo comercial a la que Ciudad del Este fue acomodándose y ya no volverá. Esto era totalmente previsible y no queda de otra, a no ser reevaluar estrategias.

Las políticas que permitan rediseñar las acciones para salvaguardar la competencia de la región no vendrán de arriba para abajo. No tendremos mesías o salvadores de la patria que con varitas mágicas generaran oportunidades. Si no más bien será el ingenio y la capacidad creativa de profesionales, empresarios, autónomos, divulgadores, trabajadores, entre otros que podrán revigorizar la economía. Esto no es fácil, ya que para ello se necesitan unas condiciones institucionales reales como: menos burocracia estatal, descentralización, eliminación de monopolios, eliminación de regulaciones, respeto a la propiedad privada, previsibilidad, y otros condimentos podrían ser los primeros pasos.

Por el momento estamos lejos de estas condiciones para el repunte soñado. Mientras esto el comercio se apaga, las oportunidades se pierden y la gente empobrece. Ya estamos en Jaque y muy cerca del Mate.

Jorge Alcaraz, filósofo.

