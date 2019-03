Lamentan mala publicidad para CDE

Los empresarios de Ciudad del Este piden que se deje de utilizar calificaciones falsas sobre lavado de dinero y la supuesta financiación de terrorismo.



El pedido se hizo en el marco de una conferencia de lavado de dinero que se realizó ayer en la capital departamental.

El comerciante Said Taigen, secretario general de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, manifestó que “desde hace más de tres décadas Ciudad del Este está siendo perseguida por quienes divulgan siempre informaciones falsas e infundadas sobre la triple frontera con mucha malicia, mencionando solo a Ciudad del Este”.

Agregó que siempre se dice que los empresarios esteños financian el terrorismo, pero nunca se hizo una investigación acabada para demostrarlo. Esto da una muy mala publicidad a los empresarios debidamente constituidos y que cumplen con la ley. “Tomamos la iniciativa de invitar a la ministra de Seprelad y a su equipo ver de cerca nuestra realidad y que nos trasmitan sobre las nuevas leyes que se presentaron en el Congreso”, acotó. Pidió que el comercio de frontera sea tenido en cuenta porque es una parte importante de la economía del país.

Del encuentro participó la ministra de Seprelad María Epifania González

La conferencia congrega a representantes la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, el Consejo de Desarrollo Social de Ciudad del Este y la Asociación de Casas de Cambios.

Se debatió sobre las nuevas normas a ser aplicadas en el marco de la prevención de lavado de dinero y crimen organizado. El temor de los empresarios es que los mecanismos de control terminen ocasionando trabas.

“Necesita determinar si hay o no riesgos”

La ministra de la Seprelad, Epifanía González, manifestó que se necesitan realizar estudios científicos a fin de determinar si en Paraguay, específicamente desde la zona de la Triple Frontera se financian o no el terrorismo.

“Hay que hacer una evaluación de riesgo para que tengamos un estudio científico y que podamos decir con certeza si tenemos o no riesgo de financiamiento de terrorismo. Necesitamos un documento porque así como estamos no podemos afirmar ni negar”, expresó.

Asimismo, dijo que no se debe tomar mal cuando se habla de que las ciudades fronterizas tienen un poco más de riesgo. “El tener más riesgo significa que se observa más a esa zona a nivel internacional y es muy importante que la ciudad sea consciente de eso en cuanto a la aplicación de la norma”, agregó.

Comments