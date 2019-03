Puenteguýpe 30 de marzo del 2019

Había sido que el hermano del alma de Horacio Cartes, Darío Messer, andaba paseándose a su anchas por Salto del Guairá. Incluso tuvo tiempo suficiente para ir hasta una escribanía a fin de otorgar un poder a la abogada Leticia Bóbeda.

***

Lo más simpático es que el escribano Miguel Alberto Bareiro no dijo ni mu sobre su “cliente” y lo dejó pasar, pese a que está obligado a reportar operaciones sospechosas a la Seprelad. Ahora tendrá que verse con el Ministerio Público porque nadie le creerá el cuento de “no sabía”.

***

El diputado crass reapareció en la escena para dar apoyo a su correligionario Teddy Mercado, quien pugna por la intendencia de CDE. Con apoyo como estos no se sabe si es para reír o para llorar, pues referencia de buen político no tiene.

***

Mientras, la intendenta interina Perla Rodríguez de Cabral se dedica a recrear las escenas de su antecesora posando con gente pobre y otras yerbas debería de ponerse a trabajar. Por lo menos debe buscar llevarse el crédito de haber arreglado los baches.

Comments