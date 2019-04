Amplían denuncia por corrupción en CRECE e incluyen a exministro

Por “respaldar” a exdirectivos del CRECE, por una causa abierta por corrupción, se denunció al exministro de Educación, actual senador Enrique Riera. Piden que se investigue al legislador por supuestamente ser cómplice del caso.

El asesor jurídico de Asociación de Padres y Alumnos del Centro Regional de Educación Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, abogado Carlos Aquino, amplió ayer una denuncia por casos de corrupción en la institución educativa, en el periodo de la ex directora Antoliana Lezcano. Se le agregó en la denuncia al ex ministro de educación, actual senador, Enrique Riera, por supuestamente apañar la mala gestión.

La ampliación de la denuncia se presentó ayer, en la Unidad 2 del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Cinthia Leiva, quien recientemente fue designada para investigar el caso.

“Esta denuncia es porque ante la Dirección General de Auditoria Interna del MEC, que recomendó la intervención del Centro Regional, por irregularidades detectadas según dictamen 329/2016, no fue concedida por el ministro de Educación en aquel entonces. En vez de ordenar el procedimiento, él otorgó un plan de mejoramiento de un año de plazo para que Antoliana Lezcano logre conseguir documentos para respaldar su mala gestión”, indicó Aquino.

El abogado manifestó que estarán dando seguimiento a la denuncia y que van presionar para que Riera sea investigado por ser cómplice de corrupción en una importante institución educativa de la región.

ANTECEDENTES

La comisión directiva de Padres del CRECE, actualmente encabezada por Francisco Oviedo, fue denunciada ante la Fiscalía de Ciudad del Este por producción de documentos no auténticos y otros hechos, pero en dos años y medio no prosperó la acción penal que estaba a cargo de la fiscal Juliana Giménez. Por ese motivo, se solicitó que se apartara del caso y fue designada para esta causa a Cynthia Leiva.

El asesor jurídico afirmó que existe mucha corrupción en el Centro Regional y pidió que se investiguen los casos. Sostuvo que la institución recibe G. 200 millones al año, en concepto de gratuidad y que no se observan resultados de la inversión de ese dinero en el centro educativo. Supuestamente se malversaron G. 400 millones.

