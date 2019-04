Paraguay suma puntos en el Mundial de futsal

El seleccionado paraguayo debutó con gran triunfo 3-1 sobre Uruguay en el Mundial de salonismo, en Montecarlo Argentina. Los goles par el elenco guaraní anotaron José Melgarejo, en dos ocasiones, y Reinaldo López. Descontó Nicolás Orquiri para la formación charrúa.

La Albirroja jugó con: Cristian Garcete; Nicolás Zaffe, Marcos Benítez, José Melgarejo y Daniel Benítez. DT: Andrés Bogado. Alternaron: Aldo Amarilla, Reinaldo López, Diego Flores, Andrés López y Diego Medina.

La segunda presentación será esta noche frente a Brasil, desde las 20:30.

SIN SERIEDAD

Al certamen ecuménico le resta seriedad las deserciones de Canadá y Pakistán no forman parte del certamen. Estados Unidos reemplaza al elenco canadiense, que no argumentó la decisión de no venir a Argentina. Pakistán no tuvo suplencia.

