Taxistas piden que se prohíba MUV

La empresa MUV, que ofrece un servicio de transporte a través de una aplicación del teléfono móvil, ya opera en Ciudad del Este y municipios vecinos. Dirigentes de gremios de taxistas pedirán hoy a la Junta Municipal que prohiba el servicio en la zona.

Un total de 21 choferes están acreditados a la empresa MUV y ofrecen traslado a pasajeros de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú. El servicio está activo en Alto Paraná desde el jueves pasado, según comentó el fundador de MUV, Sergio Mura.

Los interesados en usar el servicio, deben descargar la aplicación MUV en el teléfono celular y registrarse, luego elegir el punto de origen y llegada, la forma de pago y confirmar el pedido. El cliente tendrá a disposición la identidad del conductor, modelo, marca y chapa del vehículo, costo del viaje, duración y hasta qué camino tomará el conductor para llegar a destino. La forma de pago por los viajes pueden hacerse en efectivo, tarjetas de crédito, Tigo Money o Billetera Personal. Incluso emiten boleta legal por cada viaje.

El fundador de MUV explicó que la empresa no es un servicio de transporte, sino una intermediación digital. Por ese motivo, explicó que no solicitan permiso municipal, sino comunicarán que están prestando el servicio una vez electo un intendente en Ciudad del Este.

RECHAZO

Dirigentes de gremios de taxistas ya se habían movilizado en contra de los servicios que prestan MUV y UBER. El presidente de Taxistas Unidos del Este (Taude), Gustavo Espínola, anunció que hoy estarán en la Junta Municipal para exigir la prohibición de esta modalidad de transporte.

“Es un servicio irregular. A nosotros la Municipalidad nos pide muchas cosas y ellos también deben cumplir. Queremos igualdad de condiciones”, señaló.

Por su parte, el director Municipal de Tránsito, Fermín Deleón Rojas, manifestó que no pueden controlar porque no existe una ordenanza que regule esta nueva modalidad.

Comments