Vaesken convoca una licitación para auditar gestión de exgobernadores

El gobernador Roberto González Vaesken (ANR, Añetete) convocó una licitación para auditar la gestión de sus antecesores Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) y Fernando Schuster Salinas (ANR, cartista).



El llamado licitatorio fue publicado ayer en el portal de Contrataciones Públicas y se realizará en la modalidad de contratación directa con un presupuesto referencial de G. 100 millones.

La Gobernación invitó a cinco empresas para presentar su propuesta: Auditta Consultora, de Cristhian Osmar González; Bramante SA, de Alexandre Gomes; y Copedel SA, de Francisco David Romero, además del Grupo Líder SA, de Jadir Moreira do Prado; e Importadora y Exportadora San Lorenzo SA, de Alcida Acosta de Samudio.

Las empresas invitadas tienen plazo hasta el martes 9 de abril para presentar su oferta.

Antonio Duarte, secretario de Hacienda de la Gobernación, explicó que se pretende una auditoría administrativa, financiera y patrimonial del período 2013-2018.

La convocatoria de la licitación se produce en pleno proceso electoral en Ciudad del Este, donde los opositores acusaron a González Vaesken de supuestamente encubrir a sus antecesores Zacarías y Schuster, ambos con sospechas de manejos irregulares en la Gobernación. Además, hay la presión de concejales departamentales de la oposición para aclarar los casos de “gallineros de oro” y “galletitas rompedientes”.

González Vaesken respalda al candidato de su equipo Wilberto Cabañas (ANR), y los dos maniobran para no ser vinculados al clan Zacarías.

González Vaesken, en su campaña, prometía la auditoría y que denunciaría en la Fiscalía si eventualmente se detectan irregularidades.

Desde su asunción, González Vaesken presentó dos denuncias en la Fiscalía por supuesto pago por obras inconclusas. La acción fue dirigida solo contra el exsecretario de Obras Rony González, pero no contra Zacarías ni Schuster.

