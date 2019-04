Denuncian persecución de los taxistas a MUV

La empresa MUV denunció que taxistas de Ciudad del Este tendieron una trampa a uno de sus choferes, que casi fue atacado. La firma recurrirá a la Fiscalía y sospecha que existe complicidad entre taxistas y la Policía Municipal de Tránsito para perseguir a sus unidades.

La empresa MUV denunció que el martes último, taxistas de Ciudad del Este se hicieron pasar por un usuario de la aplicación e intentaron acorralar a uno de sus choferes.

Según el relato de MUV, el conductor tomó un pedido para buscar a una persona cerca del Shopping París del centro y una vez allí se percató que la solicitud provino de un grupo de taxistas.

Agregaron que al intentar retomar la circulación, el chofer fue retenido por la Policía Municipal de Tránsito. Los uniformados argumentaron una supuesta denuncia contra el muver (conductor del MUV).

“La policía me dijo: ‘Yo saqué de allí tu auto para que no rompan todo –aludiendo a los taxistas–”, reveló el muver, cuyo móvil fue llevado al corralón, presuntamente por competencia desleal. Indicaron que tras horas de retención, el rodado fue liberado.

Los directivos de la empresa anunciaron que formularán una denuncia en la Fiscalía. Sostienen que tanto el chofer como el vehículo tienen toda la documentación de rigor. Además, sospechan que existe complicidad entre agentes de tránsito y los taxistas.

A su vez, el director de la Policía de Tránsito, Fermín Deleón Rojas, manifestó que los vehículos de MUV deben contar con la misma habilitación municipal que tienen los taxistas y otros vehículos para prestar servicio de transporte. Aclaró que no controlan a los MUV porque no existe una regulación precisa en cuanto a esta modalidad. Instó a la empresa a presentarse ante la Municipalidad para formalizar su situación. Por su parte, los gremios de taxistas piden que se prohiba el servicio.

