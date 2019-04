No hay registros de resolución que beneficia a París en Junta Municipal

La Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este dictaminó que la ampliación de la concesión al Shopping París, homologada por la Junta, es ilegal y debe ser anulada. Sin embargo, en el legislativo, niegan que el tema se haya tratado.

¿Cómo se creó la Resolución N° 002/2017 de la Junta Municipal que homologa la ampliación de la concesión de la Finca 2925-B por cinco años más al Shopping París?

La concejal María Portillo confesó ayer que firmó el dictamen para ampliar la concesión, pero dijo que el documento no fue tratado en plenaria. El dictamen también fue firmado por los concejales Javier Bernal (PLRA) y Juan Carlos Barreto (ANR). Los tres integraban la Comisión de Legislación y dictaminaron a favor de la ampliación, en contra de la Ley 1618/00 que regula las concesiones de obras públicas, que en su artículo 18 establece que “el plazo de concesión de obras o servicios públicos no podrá exceder de treinta años”.

SIN REGISTROS

El concejal con permiso, Miguel Prieto (CDE), dijo que en la Junta no existen registros documentales ni grabaciones de la sesión donde la mencionada resolución fue aprobada. También el presidente del legislativo, Herminio Corvalán (Tekojoja), manifestó que hasta la fecha, no encontró el acta de la sesión del 31 de enero de 2017, donde según la resolución, la ampliación fue homologada. Llamativamente, el titular de la Junta dijo que tampoco recuerda si la millonaria concesión fue tratada.

La intendenta de Ciudad del Este, Perla Rodríguez (ANR), afirmó que cuando era concejal no participó de la supuesta sesión del 31 de enero de 2017.

La resolución lleva la firma del concejal Teodoro Mercado (PLRA), quien en aquel momento era presidente de la Junta. Consultado sobre el tema, dijo que “simplemente” firmó como todas las resoluciones de la Junta, porque era su deber por presidente.

A partir de la declaración de Portillo, quien afirma que el dictamen nunca fue tratado en plenaria surgen varias preguntas: ¿es falso el contenido de la resolución? ¿Quién miente?

INVESTIGACIÓN

El presidente de la Junta, Herminio Corvalán, manifestó que una vez que llegue el dictamen de Asesoría Jurídica de la Comuna pidiendo la nulidad de la Resolución, ordenará una investigación.

Dijo que es el primer interesado en la revocatoria de esa resolución, si tiene un contenido ilegal.

El dictamen pide la nulidad de la ampliación y la revisión del contrato.

