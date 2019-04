Puenteguýpe 04 de abril del 2019

Ahora que saltó el tema de negociado para ampliar la concesión del Shoping París, los concejales municipales de CDE se lavan las manos. Afirman que nunca se trató en la sesión y no saben de dónde salió la resolución. ¿Cuánto misterio ajepa?

***

Un guarará de novela se armó en torno a la pintura del anfiteatro del República, más aún luego de ayer amaneciera manchada. Según los colorados es obra de los propios prietistas para ganar popularidad. Al parecer hablan por experiencia propia.

***

Uno de los que estuvo alentando la destrucción de la pintura del Anfiteatro es el monumento a la haraganería que se hace llamar Kelembu. En todo este tiempo no se sabe que haya hecho algo productivo en la Junta Municipal cobrando una millonada al mes.

***

El director del hospital de Hernandarias se vio obligado a renunciar al cargo, al no encontrar la forma de hace frente ante tantas necesidades. No tienen personal suficiente, insumos básicos ni medicamentos. Y pensar que estamos en alerta por dengue.

