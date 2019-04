Fiscales brasileños tras el dinero de Messer

Fiscales del Brasil del caso “Lava Jato” siguen los pasos de los US$ 100 millones de dólares que Darío Messer usó en el Paraguay dentro de su estructura de lavado de dinero. Dijeron que el expresidente Horacio Cartes “no está siendo investigado directamente”. Los intervinientes estuvieron recabando datos en el país.

Los fiscales brasileños José Augusto Vagos y Rodrigo Timoteo llegaron al país para intercambiar información con sus pares paraguayos René Fernández y Liliana Alcaraz, que investigan a Darío Messer.

Afirmaron que se trata del líder de una organización criminal y detallaron que se investiga sus movimientos financieros desde el 2015.

“En tres años de una serie de operaciones, en una de ellas encontramos que había unos 40 cambistas que hacen cambio ilegal de divisas. Esa organización era liderada por el cambista Darío Messer. Era cambista en la década de los 70, y desde entonces amplió sus negocios”, indicó Vagos en una conferencia.

El objetivo de los investigadores del vecino país es establecer los negocios y otras conexiones financieras del dinero sucio que llegó al Paraguay de la mano de Messer.

José Augusto Vagos también fue consultado si el nombre de Horacio Cartes aparece entre las documentaciones que revelan que Darío Messer lavó dinero. Respondió que no puede dar información de personas que no son objeto de una investigación penal, pero dejó entrever que sí es investigado indirectamente.

“Puedo decir que no hay una investigación directa contra el expresidente (Cartes) en el Brasil, pero tenemos como principio no divulgar datos de investigación cuando las personas no son acusadas formalmente. Pero como es de mucho interés local, les digo que no es investigado directamente”, concluyó.

