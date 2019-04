IPS sin medicamentos para dializados en CDE

El Instituto de Previsión Social (IPS) de CDE no recibió un medicamento fundamental para pacientes dializados, y la situación preocupa a los asegurados. Está en falta la “eritropoyetina”, pero las autoridades aseguran que la semana que viene la recibirán.

Familiares de pacientes dializados reclamaron ayer que está en falta la “Eritropoyetina”, medicamento fundamental para el tratamiento de los pacientes con problemas renales. El insumo llegaba cada mes para exactamente 70 pacientes que siguen sus diálisis en un sanatorio privado, de forma tercerizada, pero los insumos que corresponden al mes de abril no llegan aún.

La directora del centro asistencial, Dra. Ana Jara, explicó que ese componente está en falta a nivel nacional, pero que estaría llegando en el trascurso de la semana que viene. Aseguró que ahora mismo los pacientes con diálisis cuentan con los demás medicamentos y pidió no preocuparse por la situación. “Este mes no llegó el insumo, pero se estaría gestionando su compra. Ésta o la próxima semana entraría en el depósito e iríamos a retirarlo”, indicó.

EXPLOSIÓN DE DEMANDA

Jara manifestó que todos los servicios están con algunas falencias, pero que de igual manera se asisten y se proveen medicamentos a los asegurados. Comentó que las dificultades se dan por un aumento drástico de pacientes que se registra desde enero de este año.

Aseguró que en todo el 2018 hubo un incremento de 5.000 pacientes y que desde diciembre del 2018 a febrero de 2019 también aumentó a 5.000 más la cantidad de pacientes asistidos en el centro.

Por otra parte mencionó que se contrataron nuevos profesionales para fortalecer algunos servicios. “Ya tenemos a una nefróloga que se incorpora desde lunes. También tenemos un nuevo anestesista y una especialista en transfusiones”, acotó.

